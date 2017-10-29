Якуценя: всем будет приятно видеть «Трактор» в зоне плей-офф

Нападающий «Трактора» Максим Якуценя поделился впечатлениями от победы над «Ладой» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинская команда одержала третью победу подряд и четвёртую в последних пяти матчах.

«Трактор» дома победил «Ладу» и выиграл третий матч подряд

«В этом сезоне вообще нет лёгких матчей. Играли на результат, чтобы попасть в восьмёрку. Думаю, всем будет приятно видеть «Трактор» в зоне плей-офф. Вася Демченко нас подтащил, это один из ключевых моментов. И плюс большинство реализовали», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.