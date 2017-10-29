Владислав Ушенин — об успехе связки с братом: просто получается, и всё

Форвард «Амура» Владислав Ушенин поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету игрока 2 (1+1) очка.

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«Хороший матч для зрителей. Им, наверное, игра понравилась. Много голов, обе команды забивали в большинстве. Мы много пропустили, но игра была хорошая. Сейчас каждая победа важна. Надо забивать, выигрывать, набирать очки.

Успех нашей с братом связки? Разыгрываем, получается бросать, где-то простреливать. Все подключаются, все что-то делают. Просто получается, и всё», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.