Гатиятулин: «Трактор» играл через день 8 матчей, теперь немного вздохнули

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от победы над «Ладой» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинская команда выиграла третий матч подряд.

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«Тяжёлый, непростой матч. До конца игры было непросто, очень рад, что взяли три очка. Слова благодарности команде за самоотдачу. Был непростой график, играли через день восемь игр. Сейчас смогли немного вздохнуть, было время подлечиться. Ещё раз повторюсь, рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.