Атюшов: лидерство «Амура» наклёвывалось, но ошибались и получали в свои ворота

Защитник «Амура» Виталий Атюшов поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ). Хоккеист во второй раз за карьеру в КХЛ набрал три очка.

Виталий Атюшов во второй раз за карьеру в КХЛ набрал 3 очка

«Давно не играли, был перерыв. Может, немного выбились из игрового ритма. Всё равно неплохо играли. Начали уверенно. Старались, отыгрывались. Почему не удалось захватить лидерство? Оно наклёвывалось, но допускали ошибки и получали в свои ворота. Будем это исправлять. Ждать ли болельщикам хет-трик? Главное, чтобы команда набирала побольше очков. Кто забивает — неважно», — цитирует игрока клубное телевидение.

Владислав Ушенин — об успехе связки с братом: просто получается, и всё

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.