Полиция устанавливает причастных к инциденту с судьёй КХЛ Комаровым

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к происшествию с арбитром Континентальной хоккейной лиги Павлом Комаровым в аэропорту Шереметьево. Ранее появилась информация, согласно которой судью нашли с разбитой головой без сознания на пути следования к трапу самолёта, который направлялся в Нижний Новгород.

Судья КХЛ Павел Комаров найден в аэропорту Шереметьево с пробитой головой

«В настоящее время сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц к нему причастных», — сообщили в Управлении на транспорте МВД по ЦФО.