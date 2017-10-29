КХЛ: судья Комаров месяц не будет работать, его состояние — врачебная тайна

Континентальная хоккейная лига дала комментарий по инциденту в аэропорту Шереметьево. Судья КХЛ Павел Комаров был найден с пробитой головой.

Судья КХЛ Павел Комаров найден в аэропорту Шереметьево с пробитой головой

«На данный момент судья Павел Комаров находится в больнице и в ближайший месяц не будет работать на матчах чемпионата. Подробности о состоянии здоровья арбитра являются врачебной тайной и не могут быть обнародованы без согласия родственников. В случае появления публичной информации КХЛ разместит её на своём официальном сайте. Лига желает выздоровления опытному судье и выражает надежду на его скорейшее возвращение к работе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Главный арбитр КХЛ: угрозы жизни Комарова нет, работать пока не будет

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