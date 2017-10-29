Евсеенков — о матче с «Сибирью»: они играли самоотверженно

Защитник «Северстали» Александр Евсеенков прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы плохо начали игру. У нас есть небольшая проблема: нам надо с самого начала начинать играть так, как мы играли в третьем периоде. Если бы мы начали играть так с самого начала, я думаю, результат был бы иным.



Повреждение было не особо сильное. Не так много пропустил времени. В принципе я всё залечил и как только смог играть, сразу вышел на лёд.



«Северсталь» вдвое перебросала соперника, но лишь один гол — это самоотверженность игроков «Сибири» или не очень хорошо с реализацией? Всё в совокупности. Соперник самоотверженно играл, вратарь в нужный момент подтащил. Ну и мы свои моменты, которые надо было реализовывать, не смогли, вот и проиграли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Сибирь» победила «Северсталь» во 2-й раз в сезоне, выиграв 2-й матч подряд