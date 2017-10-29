Минское «Динамо» обыграло одноклубников в Риге и прервало серию поражений

Рижское «Динамо» в овертайме дома уступило минским одноклубникам, что позволило латвийским хоккеистам набирать очки четыре матча кряду. Это самая успешная серия команды в сезоне. В 26 матчах сезона на счету рижской команды 5 побед. Минчане прервали серию поражений на отметке в три матча. В 27 матчах сезона на счету минской команды 11 побед.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Во второй трети матча команды обменялись голами — Дмитрий Коробов вывел минчан вперёд, Марис Бичевскис счёт сравнял. Третий период голов не принёс. Встреча перетекла в овертайм, на 20-й секунде которого Джастин Фонтэйн принёс минчанам победу.

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