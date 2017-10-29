Гулявцев: третий период, минуты тают — только тогда «Северсталь» заводится

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Сибирь» с победой. Сегодня проиграли из-за мелких своих ошибок, которые допускали в средней зоне. Хоть «Сибирь» проводила четвёртый матч, но ребята все молодые и быстрые. Создавали нам проблемы после наших потерь в средней зоне.

Первый период нельзя занести в актив. Благодарен ребятам за третий период. Когда третий период, минуты тают — только тогда мы начинаем заводиться. Это нужно делать с первых минут. В третьем периоде была команда, виден был настрой. Не реализовали свои моменты. Ничего страшного не произошло, работаем, готовимся к следующему матчу. Хочу поблагодарить болельщиков. Готовимся дальше», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.