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Дуайер: очки, завоёванные в Риге, помогут «Динамо» продолжить борьбу за плей-офф

29 октября 2017, воскресенье. 21:37 Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минчане прервали серию поражений на отметке в три матча.

«Важная победа для нашей команды. Не самая зрелищная игра получилась. Обе команды много трудились, бились, показали высокий уровень исполнения тренерского задания. Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».

Минское «Динамо» обыграло одноклубников в Риге и прервало серию поражений
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Динамо Рига Горди Дуайер
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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