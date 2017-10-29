Дуайер: очки, завоёванные в Риге, помогут «Динамо» продолжить борьбу за плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минчане прервали серию поражений на отметке в три матча.

«Важная победа для нашей команды. Не самая зрелищная игра получилась. Обе команды много трудились, бились, показали высокий уровень исполнения тренерского задания. Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф», — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».