Коробов: белорусско-латвийское дерби — всегда сложные противостояния

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился эмоциями от победы над рижскими одноклубниками (2:1 ОТ). В этом матче хоккеист забил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Минское «Динамо» обыграло одноклубников в Риге и прервало серию поражений

«Хорошая была игра. С рижанами всегда противостояния сложные – это белорусско-латвийское дерби. Рады, что выиграли и взяли два очка, потому что до этого были три поражения при всего одной заброшенной шайбе. Сегодня забили две – и это уже хорошо.



Много играли, имея численный перевес, но наше большинство сегодня не работало. Да, должны были дожимать, однако получилось только в овертайме. Гол – это мастерство, удача и исполнение. Нам не хватает удачи. Моменты создаём, но реализовать не можем.



250-й матч в КХЛ? Я и не знал! Наверное, самый памятный матч был тогда, когда мне удалось забросить первую шайбу. Играл тогда за «Динамо». Это случилось пять или шесть лет назад. Мои родители были тогда на игре. Мой гол в сегодняшнем матче? Там контратака пошла, заваруха на пятаке. Чарли прострелил с ближней штанги, никто шайбы не коснулся, она отскочила ко мне. Так что – повезло», — цитирует игрока официальный сайт минского клуба.