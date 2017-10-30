«Виннипег» забросил 5 шайб «Питтсбургу» в первом периоде, Уилер оформил хет-трик

«Виннипег Джетс» со счётом 5:0 выиграл у «Питтсбург Пингвинз» первый период мача регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Джетс» Блэйк Уилер оформил хет-трик, отличившись на 14-й, 18-й и 19-й минутах. Ещё по одному голу в составе «Виннипега» забили Эндрю Копп (2-я минута) и Йоэль Армиа (19). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 4 минуты 56 секунд.

Отметим, что этот хет-трик стал первым для Уилера в составе «Джетс».

Видео второго и третьего голов Уилера можно посмотреть на странице «Виннипега» в «Твиттере».