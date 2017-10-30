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Шипачёв не будет получать зарплату во время дисквалификации

30 октября 2017, понедельник. 04:48 Хоккей

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв не будет получать деньги по контракту во время действия дисквалификации, сообщает SinBin Vegas. Ранее стало известно, что «Вегас» дисквалифицировал Шипачёва за то, что он покинул расположение фарм-клуба команды — «Чикаго Вулвз». Россиянин должен был провести матч в АХЛ, однако вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьёй.

Напомним, что Шипачёв подписал с «Голден Найтс» контракт на $9 млн, из которых 2 млн составляли подписной бонус, который игроку уже был выплачен. Срок действия дисквалификации Шипачёва пока неизвестен.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне в фарм-клуб отказывался приезжать защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Трямкин, но он имел специальный пункт в договоре, который позволял ему вернуться в Россию в случае отправки в АХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
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