Овечкин подарил шайбу детям с плакатом на русском языке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время раскатки перед выездным матчем с «Калгари Флэймз» увидел за стеклом детей с плакатом на русском языке и подарил им шайбу. Ранее Овечкин в Эдмонтоне подарил тёплую одежду замёрзшему бездомному, которого увидел на улице.

Матч завершился победой «Флэймз» со счётом 2:1, российский форвард не отметился набранными очками и закончил встречу с показателем полезности "-1", нанеся три броска в створ.

Видео можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.