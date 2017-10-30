«Вашингтон» в гостях проиграл «Калгари», Овечкин и Кузнецов очков не набрали

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Майкл Ферланд (23-я минута) и Шон Монахан (50). За «столичных» гол забил Якуб Врана (45).

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 18 минут 41 секунду и 18 минут 35 секунд соответственно, защитник Дмитрий Орлов отыграл 21 минуту 10 секунд. Результативными действиями россияне не отметились.