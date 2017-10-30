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QMJHL: форвард «Бэ-Комо» Чехович забил гол и стал третьей звездой матча

30 октября 2017, понедельник. 07:03 Хоккей

Нападающий команды QMJHL «Бэ-Комо» Иван Чехович в матче регулярного чемпионата с «Шавиниганом» отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.

Справка «Чемпионата»
Иван Чехович, родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.

Начинал заниматься хоккеем в екатеринбургской «Юности», а затем играл за юношеские команды московского «Динамо». В сезоне-2015/16 дебютировал в МХЛ, в 19 матчах за ХК МВД набрал 7 (3+4) очка. В том же году сыграл за сборную России на Мировом кубке вызова U17, где завоевал серебряную медаль, и юниорском чемпионате мира.

Выступает в QMJHL за «Бэ Комо» с 2016 года. В сезоне-2016/17 помог сборной России выиграть бронзу ЮЧМ, проведя на турнире семь матчей и набрав 9 (5+4) очков. В 2017-м был задрафтован «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим 212-м номером. В QMJHL всего набрал 68 (30+38) очков в 72 играх, в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков в 13 матчах.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
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