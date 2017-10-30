«Вегас» может разорвать контракт с Шипачёвым, если не обменяет его

«Вегас Голден Найтс» может разорвать контракт с нападающим Вадимом Шипачёвым, если не сможет обменять его в ближайшее время, сообщает Sportsnet. В этом случае ожидается, что российский форвард вернётся в Россию.



Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй. «Голден Найтс» дисквалифицировал игрока без выплаты зарплаты. Агент игрока Петр Свобода пытается найти вариант обмена в другой клуб НХЛ.



Шипачёв весной подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол.

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