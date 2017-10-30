«Калгари» забил «Вашингтону» победный гол после потери шайбы Орловым

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:1.



В середине третьего периода при счёте 1:1 защитник «столичных» Дмитрий Орлов подхватил шайбу в своей зоне, прошёл центр площадки и вошёл в зону соперника. Он хотел отдать передачу, но соперник подставил клюшку, и шайба выкатилась в среднюю зону. В результате «Калгари» убежал в контратаку, которая завершилась голом Монахана.

Орлов провёл на площадке 21 минуту 10 секунд, нанёс три броска и заработал показатель полезности "-1".

Видео гола Монахана можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.