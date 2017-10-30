Кузнецов: «Вашингтон» допустил много потерь на синей линии и поплатился за это

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 1:2. Победный гол «огоньки» забили после того, как защитник Дмитрий Орлов потерял шайбу на чужой синей линии.

«Тяжёлая игра, мы просто не забили. У нас было два большинства, надо было их реализовывать. Ключевой момент в том, что мы допустили слишком много потерь на синей линии и поплатились за это.



Наши вратари здорово играют в каждом матче. Мы позволили сопернику создать слишком много опасных моментов, нам надо это исправить. Главное – это очки, это тяжёлое поражение для нас. Мы должны были взять хотя бы одно очко сегодня, но не смогли», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.

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