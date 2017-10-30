Уилсон – о помощи Овечкина бездомному: он это сделал не для привлечения внимания

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поступок капитана своей команды Александра Овечкина, который подарил тёплую куртку, свитер и шапку бездомному, которого встретил на улице в Эдмонтоне.

«Очень часто Овечкина ругают, но он делает своё дело, и его не интересует, что другие думают о нём. Он поступает так не для того, чтобы на него обратили внимание. Он просто считает, что так правильно», — приводятся слова Уилсона на официальном сайте НХЛ.

О поступке Овечкина сначала сообщили в «Твиттере» сотрудники одного из кафе в Эдмонтоне, а затем жена россиянина опубликовала переписку с ним, подтвердив, что он подарил одежду бездомному.