Тротц: «Вашингтон» должен был взять хотя бы очко, но беспечно обращался с шабой

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче с «Калгари Флэймз» (1:2). Победный гол «огоньки» забили в середине третьего периода после ошибки Дмитрия Орлова на синей линии.



«В первой половине матча мы действовали нормально, оставались в игре, но во второй половине допустили слишком много ошибок, из-за чего потерпели поражение. В моменте с победным голом мы потеряли шайбу прямо на красной линии. Пятёрка игроков наелась и должна была смениться, но мы потеряли шайбу. Упустили Монахана, а они с Годро хорошо чувствуют друг друга. Этого бы не случилось, если бы мы не потеряли шайбу. В этом и состоит игра, это не ядерная физика.

Есть много положительного в нашей игре, ребята верят, что двигаются в правильном направлении. Обидное поражение, я считал, что мы должны были взять хотя бы одно очко, но этого не случилось. Мы временами беспечно обращались с шайбой, теряли её и пропускали голы", — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ: Малкин не спас «Питтсбург», Орлов подарил победу «Калгари» Эти бы проблемы Шипачёву, который остался без зарплаты.

Видео гола Монахана можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.