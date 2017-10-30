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Огурцов: СКА – безусловный лидер, но не галактика

30 октября 2017, понедельник. 10:49 Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов считает, что СКА можно противостоять на равных, несмотря на то что питерские «армейцы» в этом сезоне проиграли всего два матча и лидируют в турнирной таблице с отрывом в 20 очков.

«В этом сезоне мы уже приучили наших болельщиков к победам, стали максималистами. Один балл в Хабаровске — это, конечно, лучше, чем ничего, но нам нужны три. У нас действительно очень дружная и амбициозная команда, которая не признаёт авторитетов.

В принципе недавно в Санкт-Петербурге мы доказали, что и с лидером КХЛ можно играть на равных. Считаю, что первые два периода мы ни в чём не уступили, к середине третьего вели в счёте, но потом случилась пара удалений — и мы немного поплыли. Но ничего, извлекли уроки и из этой игры. СКА – это отдельная галактика? Нет, не так. СКА — безусловный лидер, но не галактика. Повторюсь, 50 минут мы играли с Питером на равных», — цитирует Огурцова Russia-Hockey.ru.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК СКА Дмитрий Огурцов
Новости. Хоккей
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