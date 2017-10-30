Анттила: играя в ВХЛ в Волжске, жил с женой на базе. Там же жила бродячая собака

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила рассказал о приключениях, которые ему довелось испытать, играя в ВХЛ. В сезоне-2013/14 Анттила впервые приехал в КХЛ, подписав контракт с новокузнецким «Металлургом». Команда проиграла 14 матчей кряду, после чего его отправили в волжскую «Ариаду», где он провёл шесть игр и набрал 5 (2+3) очков. Затем Анттила перешёл в шведский «Эрберу», а в КХЛ вернулся в 2016 году, став игроком «Йокерита».

«В Волжске всё было ещё интересней. Мы с женой жили в ледовом дворце. В городе не было отелей, я был единственным иностранцем в команде, и других вариантов проживания просто не было. Мы жили на так называемой базе. Также там жили ещё несколько игроков и бродячая собака, о которой они заботились.



Они приносили ему еду из местного ресторана, куда мы ходили есть. Когда мы ходили в магазин, собака шла за мной. В Финляндии такого бы никогда не случилось", — цитирует Анттилу Iltalehti.