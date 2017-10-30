«Магнитка» расторгла контракт с Игорем Григоренко

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с Игорем Григоренко по обоюдному соглашению сторон.



34-летний форвард пропустил половину прошлого сезона из-за проблем со здоровьем. В межсезонье подписал контракт с «Автомобилистом», но затем расторг его по семейным обстоятельствам. В начале сезона заключил с «Магниткой» сначала пробный, а затем полноценный контракт на один год. Он провёл в регулярном чемпионате 19 матчей, забросил две шайбы и сделал три передачи при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ Григоренко принял участие в 526 встречах и набрал 320 (168+152) баллов за результативность.

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