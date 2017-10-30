Вайсфельд: сложно угадать, что у Умарка в голове, но мы хотим его сохранить

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил игру нападающего Линуса Умарка в этом сезоне и рассказал о ходе переговоров с его представителями о новом контракте.



«Умарк вообще не начинал никаких переговоров. Начали мы и его агенты. Переговоры на ранней стадии. Может быть, эта история закончится завтра. Может быть, 1 июля. Никто не знает.

Я знаю, что его потенциал выше. Не могу сказать, что он плохо играет, но знаю, что он может играть сильнее. Сказать, что меня расстраивает чья-то игра в тройке Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен, не могу, но я вижу, что Умарк и Хартикайнен могут прибавить.

Верю ли я Умарку, когда он говорит, что уедет в «Лулео»? Погодите, он что сказал-то? «Я не знаю, может быть, останусь здесь. Может быть, поеду в «Лулео». Может быть, ещё куда-то». Почему ему не верить-то? Торесен в своё время собрал чемоданы из СКА: «Я хочу поиграть в Норвегии». Или Сёмин сейчас играет за Красноярск, у него спрашивают: «Если поступит предложение из НХЛ, поедете?» Он говорит: «Буду рассматривать». Умарк – творческая личность, сложно угадать, что у него в голове. Надо принять его таким, какой он есть. Мы хотим его сохранить, но куда эти переговоры зайдут, пока сказать сложно», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».