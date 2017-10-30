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Вайсфельд: не верю в слухи о том, почему ЦСКА расстался с Бурдасовым

30 октября 2017, понедельник. 15:19 Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о том, что нападающий Антон Бурдасов, который перешёл из ЦСКА в результате обмена, стал самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 100 млн рублей.

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«Если честно, я не верю во все эти слухи о том, почему ЦСКА расстался с Бурдасовым. Если Никитин не хочет говорить, это его личное дело, и правильно делает. Мне это не очень интересно.

Меня не беспокоит, что у него может быть лишний вес. Мало ли, что говорят. Это профессиональный игрок, даже если у него есть лишний вес, это легко решаемая проблема. У Крутова, говорят, лишний вес был. Правда, это не мешало быть ему одним из лучших нападающих всех времён.

Правда ли, что зарплата Бурдасова составляет 100 млн рублей? Это я вообще не хочу комментировать. Раз у нас лига не разглашает контракты, зачем мы будем раскрывать? Это вообще не хоккейная сторона, и она к процессу не имеет отношения. Я скажу, что у него высокая зарплата, и поэтому мы должны были разгрузиться, пожертвовав Кокаревым. Вопрос потолка зарплат в «Салавате Юлаеве» стоит очень остро, поэтому мы это и делали. Если бы не стоял вопрос, то мы бы не расставались», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Антон Бурдасов Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
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