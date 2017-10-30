Форвард «Сибири» Санников дополнительно дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Сибири» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ из-за дисквалификации. По итогам матча с «Торпедо», который состоялся 27 октября 2017 года, СДК оставил без изменений штраф Санникова («5+20») и дисквалифицировал его на одну встречу.

Для Санникова это удаление до конца матча стало вторым в сезоне, первый штраф до конца матча на него наложил СДК по итогам встречи «Сибирь» — «Витязь», состоявшейся 13 сентября 2017 года.

Поэтому, в соответствии с п. 4.3.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказывается вторым дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.