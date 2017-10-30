Пёрселл дебютирует за «Авангард» в матче с ЦСКА и сыграет в первом звене

«Авангард» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в 16:00 мск в Омске. За «Авангард» дебютирует форвард Тедди Пёрселл, он выйдет в первом звене.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Медведев – Чудинов, Петерссон – Хохряков – Пёрселл;
Густафссон – Мартынов, Кугрышев – Кошелев – Михеев;
Анелёв – Меньшиков, Манукян – Семёнов – Пережогин;
Березин, Файзуллин – Стась – Галимов, Жукенов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон)
Киселевич – Ожиганов, Ничушкин – Попов – Петров;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Науменков – Блажиевский, Телегин – Григоренко – Скотт;
Сергеев, Жарков – Андронов – Любимов.
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