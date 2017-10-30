Лучший снайпер «Динамо» Мн в сезоне-2016/17 Матерухин помещён в список отказов

Минское «Динамо» поместило нападающего Александра Матерухина и защитника Роман Дюков в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба. Игрок, помещённый в список отказов, на протяжении 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.



36-летний Матерухин, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером команды, набрав 37 (22+15) очков, в текущем регулярном чемпионате провёл 24 игры и сделал пять передач при показателе полезности «-2».



22-летний Дюков, который проводит дебютный сезон в КХЛ, сыграл 17 матчей и набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «-2».