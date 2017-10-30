Марло — об игре с «Шаркс»: надеюсь, кто-то пошутит, чтобы у меня не было слёз

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло поделился ожиданиями от игры с «Сан-Хосе Шаркс». Марло провёл за «акул» 19 сезонов и является лидером клуба по количеству сыгранных матчей (1493), заброшенных шайб (508) и набранных очков (1082).



«Я не знаю, как на это отреагирую. Надеюсь, кто-нибудь рядом со мной пошутит. Чтобы мне было легче. Чтобы не было слёз? Да.



Мы несколько раз собирали очень неплохие составы, но так и не смогли завоевать Кубок. Это говорит о том, что в НХЛ очень сложно победить. Всё должно сложиться. Ради этого стоит бороться», — цитирует Марло официальный сайт лиги.