Экс-защитник «Сибири» и «Адмирала» подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» заключило просмотровый контракт с защитником Иваном Глазковым, информирует официальный сайт команды.



25-летний защитник прошлый сезон начинал в ХК «Адмирал», за которой сыграл 7 матчей и набрал 2 результативных балла при коэффициенте полезности «-1», а заканчивал уже в рядах хоккеистов ХК «Сочи», где он был заявлен в 13 играх, не набрав ни одного очка при показателе полезности «-6». Также игрок ранее выступал за «Сибирь».



Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Иван провёл 92 игры и набрал 21 очко (2+19) при показателе полезности «-3».

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