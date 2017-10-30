«Трактор» отправил в список отказов форварда Климонтова

Челябинский «Трактор» отправил в список отказов нападающего Константина Климонтова, информирует «твиттер» KHL Media Team. Напомним, летом игрок подписал новый двухлетний контракт с командой.



27-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие только в пяти встречах, не сумев записать на свой счёт ни одного результативного балла при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени, в среднем проводя на площадке около 15 минут за встречу.



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