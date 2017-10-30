«Барыс» разгромил «Йокерит», сухой матч оформил Хенрик Карлссон

Астанинский «Барыс» на домашнем льду одержал уверенную победу над финским «Йокеритом», игра закончилась со счётом 4:0. «Барыс» во второй раз в сезоне обыграл «шутов», которые проиграли четыре из пяти последних встреч.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Роман Савченко, Найджел Доус, Талгат Жайлауов и Даррен Диц. Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон оформил матч на ноль, отразив 22 броска.



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