Никитин — о длительном отсутствии Плэтта: обмена не будет, ЦСКА нужны все игроки

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) и рассказал, когда в составе «армейцев» появится нападающий Джефф Плэтт.



«Тяжёлая игра, отдали много сил. Прилично удалений было, это сбивало ритм. Команда проявила характер, вырвали концовку. Мне всегда приятно приезжать в Омск, где я провёл девять лет, лучших в своей игровой карьере, здесь отличная атмосфера. Плэтт не играл с 5 октября? Его обмен мы не планируем, он выйдет в следующей игре. Нам нужны все игроки из нашей команды», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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