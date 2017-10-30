Скабелка: «Авангард» шесть периодов шёл к голу и так легко пропустил в ответ

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2 ОТ).



«В последнее время тяжело голы нам даются. Шесть периодов шли к этому голу и так легко пропустили в следующей же смене. Что касается игры, то сыграли не так агрессивно в атаке, как хотели, не очень интересно провели большинство, которого было достаточно, чтобы забить больше одной шайбы. В целом поблагодарю ребят, сыграли хороший матч с трудным соперником после выездной серии. Пёрселлу в первой игре было тяжело, сложно его оценивать. Ему нужно время», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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