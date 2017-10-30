«Витязь» уступил «Югре», потерпев девятое поражение в 10 матчах

Ханты-мансийская «Югра» на своём льду взяла верх над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Валерия Белова выиграли только один матч из последних 10. «Югра» одолела «Витязь» во второй раз в сезоне.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Сергей Перетягин, Павел Шэн, Александр Угольников и Олег Погоришный. Единственный гол подмосковного клуба записал на свой счёт Никита Выглазов.



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