Нападающий Никита Попугаев вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА

Официальный «твиттер» KHL Media Team сообщил о подписании нападающим Никитой Попугаевым двухлетнего контракта с московским ЦСКА.



19-летний Попугаев с сезона-2015/16 выступал в WHL за «Мус Джо» и «Принс Джордж». В этом сезоне он провёл 13 матчей, набрав 7 (2+5) очков. Всего на его счету 123 (47+76) баллов за результативность в 154 матчах WHL.



Попугаев является воспитанником «армейцев», перед отъездом в Северную Америку играл за юношеские команды ЦСКА и в МХЛ за «Красную Армию», а в составе сборной России завоевал золотую медаль на Мировом Кубке вызова U17.



Представители Попугаева ведут переговоры с ЦСКА о заключении контракта