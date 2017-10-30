Ялонен: «Барыс» — сильная и классная команда, а наше большинство было беззубым

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Барысом» (0:4).



«Первый период был за нами, потом у нас имелось достаточно много моментов, но мы не смогли реализовать их. Особенно беззубо смотрелось наше большинство, у нас было много возможностей забить гол, но ни одной из них воспользоваться не удалось.



Сегодня выделить какого-то игрока сложнее из «Барыса», хотя Найджел вновь забил. Но я предпочту по результатам этой встречи сконцентрироваться на игре своей команды. Почему оба раза проиграли Астане? Во-первых, «Барыс» очень сильная и классная команда. Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, но они сыграли эффективнее в атаке», — цитирует Ялонена официальный сайт «Барыса».

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