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Ялонен: «Барыс» — сильная и классная команда, а наше большинство было беззубым

30 октября 2017, понедельник. 20:49 Хоккей

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Барысом» (0:4).

«Первый период был за нами, потом у нас имелось достаточно много моментов, но мы не смогли реализовать их. Особенно беззубо смотрелось наше большинство, у нас было много возможностей забить гол, но ни одной из них воспользоваться не удалось.

Сегодня выделить какого-то игрока сложнее из «Барыса», хотя Найджел вновь забил. Но я предпочту по результатам этой встречи сконцентрироваться на игре своей команды. Почему оба раза проиграли Астане? Во-первых, «Барыс» очень сильная и классная команда. Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, но они сыграли эффективнее в атаке», — цитирует Ялонена официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК Йокерит Юкка Ялонен
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30 октября 2017, понедельник
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