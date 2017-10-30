Источник: Игорь Мусатов устроил дебош в ресторане, имея пистолет с патронами

Известный хоккеист Игорь Мусатов, который сейчас находится в статусе свободного агента, устроил дебош в одном из ресторанов в центре Москвы, информирует «Рен-ТВ».



Инцидент произошёл в большом московском ресторане. Персонал ресторана пожаловался на посетителя с оружием, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчиной, взявшим с собой в ресторан пистолет с патронами, оказался Мусатов. По факту произошедшего проводится проверка.



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