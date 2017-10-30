Е. Корешков: у Фрэттина повреждение, остальные отсутствуют из-за конкуренции

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги после выигранного матча с «Йокеритом» (4:0).



«Мы знали, что соперник очень хорошо двигается, поэтому нужно было очень грамотно и плотно сыграть в средней зоне, лишить их возможности кататься, разрушать атаки. Плюс в тех ненужных удалениях, которые мы сегодня заработали, была потрясающая самоотдача при нейтрализации большинства соперника от наших игроков, блокировка бросков. И, конечно, Хенрик Карлссон здорово подчистил последний рубеж, когда это было нужно.

Почему не было в заявке Фрэттина, Шалапова и Михайлиса? У Мэттью небольшое повреждение нижней части тела, ожидаем, что в ближайших матчах он появится. Ну а что касается остальных хоккеистов, то идёт здоровая конкуренция за место в составе", — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

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