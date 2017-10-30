Белов — о поражении от «Югры»: не могу подобрать слова, полтергейст какой-то

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги после поражения от «Югры» со счётом 1:4.



«Шёл на пресс-конференцию и думал, о чем говорить. Хотел подобрать слова, но не получилось. Сейчас будет экспромт… Полтергейст какой-то. В принципе, играли же неплохо. И не первая игра, перевернулось, и в итоге – поражение. С другой стороны, работает закон. У нас были прекрасные возможности увеличить счет и довести его спокойно до победы, но мы этого не сделали. Было много большинства, но мы не забили. Сработал закон: не забиваешь ты – забивают тебе», — цитирует Белова официальный сайт «Югры».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.