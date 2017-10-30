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Павел Дацюк выбыл до конца ноября и не сумеет принять участие в Кубке Карьяла

30 октября 2017, понедельник. 22:00 Хоккей

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги.

Автомобилист:
— переведен в клуб МХЛ «Авто» защитник Щемеров Александр;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Рассейкин Максим;
— возвращен в клуб МХЛ вратарь Романов Георгий;
— переведен из списка травмированных нападающий Кучерявенко Александр;
— переведен из списка травмированных нападающий Голышев Анатолий;

Адмирал:
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Серебряков Никита;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Сергеенко Георгий;
— переведен из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Гичибеков Назир;

Амур:
— переведен в список травмированных нападающий Кацуба Станислав (по 06.11.2017);

Витязь:
— переведен из клуба ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Денежкин Александр;

Динамо Мн:
— переведен в список отказов защитник Дюков Роман;
— переведен в список отказов нападающий Матерухин Александр;

Динамо Р:
— переведен из фарм-клуба «Лиепая» нападающий Разгалс Френкс;
— переведен в Список травмированных нападающий Павлов Виталий (по 21.11.2017);
— продлено нахождение в Списке травмированных Гиллиса Колтона (до 30.01.2018);
— переведен из Списка травмированных нападающий Головков Георгс;

Куньлунь Ред Стар:
— переведен в клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» защитник Кинрейд Джеффри;

Лада:
— переведен в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 08.12.2017;)
— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (до 30.11.2017);
— переведен из клуба МХЛ «Ладья» защитник Переляев Семён;

Локомотив:
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Фатеев Егор;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Афанасьев Максим;
— возвращен в клуб МХЛ вратарь Коновалов Илья;

Металлург Мг:
— отзаявлен нападающий Григоренко Игорь;

Салават Юлаев:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Беляков Фёдор (28.10.2017);
— переведен из списка травмированных нападающий Солодухин Вячеслав;
— переведен из списка травмированных нападающий Зубов Илья;
— переведен в клуб ВХЛ «Торос» защитник Елизаров Анатолий;
— переведен из клуба ВХЛ «Торос» защитник Беляков Фёдор;
— переведен из клуба ВХЛ «Торос» нападающий Бобылёв Владимир;
— переведен из клуба ВХЛ «Торос» защитник Петрищев Руслан;

Северсталь:
— дозаявлен Мерескин Александр (28.10.2017);
— переведен из Списка травмированных защитник Евсеенков Александр;

Сибирь:
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Ткаченко Павел;
— переведен в список травмированных нападающий Энеруд Симон (по 19.01.2018);
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Горбунов Денис;
— возвращен из клуба ВХЛ нападающий Сопин Алексей;
— возвращен из клуба ВХЛ защитник Верещагин Иван;

СКА:
— переведен в список травмированных нападающий Дацюк Павел (по 26.11.2017);

Слован:
— переведен из молодежной команды нападающий Слобода Марек;

Спартак:
— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Юдин Дмитрий;
— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Кузнецов Александр;
— переведен в список травмированных нападающий Комаров Виктор (по 12.11.2017);
— переведен в список травмированных нападающий Мирнов Игорь (по 12.11.2017);

Торпедо НН:
— продлено нахождение в списке травмированных Кулёмина Вячеслава (по 13.11.2017);
— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Родионычев Дмитрий;
— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Курбатов Евгений;
— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Фаткуллин Тимур;
— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» нападающий Захарчук Иван;
— возвращен в клуб ВХЛ защитник Балдаев Виктор;

Трактор:
— переведен из списка травмированных защитник Шинин Александр;
— переведен в список отказов защитник Климонтов Константин (по 01.11.2017);
— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» вратарь Сухачёв Владислав;
— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Шолохов Марсель;
— возвращен в клуб ВХЛ защитник Алексеев Дмитрий;

ХК Динамо М:
— переведен из списка травмированных нападающий Казионов Дмитрий;
— переведен из списка травмированных нападающий Игнатушкин Игорь;

ХК Сочи:
— переведен из списка травмированных нападающий Морозов Егор;

ЦСКА:
— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» вратарь Корепанов Артём;
— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» защитник Макеев Никита;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Мясищев Игорь;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Карнаухов Павел;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим;

Югра:
— переведен из клуба МХЛ «Мамонты Югры» защитник Меляков Кирилл;
— возвращен в клуб ВХЛ защитник Неколенко Илья;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Юшкевич Дмитрий;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Яремчук Александр.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
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