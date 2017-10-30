Павел Дацюк выбыл до конца ноября и не сумеет принять участие в Кубке Карьяла

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги.



Автомобилист:

— переведен в клуб МХЛ «Авто» защитник Щемеров Александр;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Рассейкин Максим;

— возвращен в клуб МХЛ вратарь Романов Георгий;

— переведен из списка травмированных нападающий Кучерявенко Александр;

— переведен из списка травмированных нападающий Голышев Анатолий;



Адмирал:

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Серебряков Никита;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Сергеенко Георгий;

— переведен из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Гичибеков Назир;



Амур:

— переведен в список травмированных нападающий Кацуба Станислав (по 06.11.2017);



Витязь:

— переведен из клуба ВХЛ «Динамо» СПб нападающий Петраков Иван;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Денежкин Александр;



Динамо Мн:

— переведен в список отказов защитник Дюков Роман;

— переведен в список отказов нападающий Матерухин Александр;



Динамо Р:

— переведен из фарм-клуба «Лиепая» нападающий Разгалс Френкс;

— переведен в Список травмированных нападающий Павлов Виталий (по 21.11.2017);

— продлено нахождение в Списке травмированных Гиллиса Колтона (до 30.01.2018);

— переведен из Списка травмированных нападающий Головков Георгс;



Куньлунь Ред Стар:

— переведен в клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» защитник Кинрейд Джеффри;



Лада:

— переведен в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 08.12.2017;)

— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (до 30.11.2017);

— переведен из клуба МХЛ «Ладья» защитник Переляев Семён;



Локомотив:

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Фатеев Егор;

— возвращен в клуб МХЛ защитник Афанасьев Максим;

— возвращен в клуб МХЛ вратарь Коновалов Илья;



Металлург Мг:

— отзаявлен нападающий Григоренко Игорь;



Салават Юлаев:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Беляков Фёдор (28.10.2017);

— переведен из списка травмированных нападающий Солодухин Вячеслав;

— переведен из списка травмированных нападающий Зубов Илья;

— переведен в клуб ВХЛ «Торос» защитник Елизаров Анатолий;

— переведен из клуба ВХЛ «Торос» защитник Беляков Фёдор;

— переведен из клуба ВХЛ «Торос» нападающий Бобылёв Владимир;

— переведен из клуба ВХЛ «Торос» защитник Петрищев Руслан;



Северсталь:

— дозаявлен Мерескин Александр (28.10.2017);

— переведен из Списка травмированных защитник Евсеенков Александр;



Сибирь:

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Ткаченко Павел;

— переведен в список травмированных нападающий Энеруд Симон (по 19.01.2018);

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Горбунов Денис;

— возвращен из клуба ВХЛ нападающий Сопин Алексей;

— возвращен из клуба ВХЛ защитник Верещагин Иван;



СКА:

— переведен в список травмированных нападающий Дацюк Павел (по 26.11.2017);



Слован:

— переведен из молодежной команды нападающий Слобода Марек;



Спартак:

— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Юдин Дмитрий;

— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс нападающий Кузнецов Александр;

— переведен в список травмированных нападающий Комаров Виктор (по 12.11.2017);

— переведен в список травмированных нападающий Мирнов Игорь (по 12.11.2017);



Торпедо НН:

— продлено нахождение в списке травмированных Кулёмина Вячеслава (по 13.11.2017);

— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Родионычев Дмитрий;

— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Курбатов Евгений;

— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» защитник Фаткуллин Тимур;

— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» нападающий Захарчук Иван;

— возвращен в клуб ВХЛ защитник Балдаев Виктор;



Трактор:

— переведен из списка травмированных защитник Шинин Александр;

— переведен в список отказов защитник Климонтов Константин (по 01.11.2017);

— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» вратарь Сухачёв Владислав;

— возвращен в клуб ВХЛ нападающий Шолохов Марсель;

— возвращен в клуб ВХЛ защитник Алексеев Дмитрий;



ХК Динамо М:

— переведен из списка травмированных нападающий Казионов Дмитрий;

— переведен из списка травмированных нападающий Игнатушкин Игорь;



ХК Сочи:

— переведен из списка травмированных нападающий Морозов Егор;



ЦСКА:

— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» вратарь Корепанов Артём;

— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» защитник Макеев Никита;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Мясищев Игорь;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Карнаухов Павел;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» вратарь Третьяк Максим;



Югра:

— переведен из клуба МХЛ «Мамонты Югры» защитник Меляков Кирилл;

— возвращен в клуб ВХЛ защитник Неколенко Илья;

— возвращен в клуб МХЛ защитник Юшкевич Дмитрий;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Яремчук Александр.