Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб одержало восьмую победу подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.
«Молот-Прикамье» на домашнем льду в результативной встрече потерпел поражение от ангарского «Ермака», встреча завершилась со счётом 4:5.
Нефтекамский «Торос» дома одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 2:1.
В Санкт-Петербурге местный «СКА-Нева» взял верх над «Спутником» из Нижнего Тагила, игра завершилась со счётом 3:1.
«Динамо» СПб дома уверенно обыграло «Челмет», встреча закончилась со счётом 3:0.
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