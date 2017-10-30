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Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб одержало восьмую победу подряд

30 октября 2017, понедельник. 23:22 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.

«Молот-Прикамье» на домашнем льду в результативной встрече потерпел поражение от ангарского «Ермака», встреча завершилась со счётом 4:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
4 : 5 1:2, 2:1, 1:2
Ермак
Ангарск
1:0 – Торяник (Угольников) – 02:30 (5x5), 1:1 – Ишмаметьев – 13:03 (5x4), 1:2 – Сильницкий (Ишмаметьев, Юшков) – 16:51 (5x5), 2:2 – Попов (Рыжков, Кузнецов) – 25:27 (5x5), 3:2 – Филиппов (Кузнецов, Жуков) – 31:02 (5x4), 3:3 – Воробьёв (Карлин) – 36:04 (5x5), 4:3 – Филиппов – 45:25 (5x5), 4:4 – Коротков (Усков) – 49:33 (5x5), 4:5 – Фильченков (Севанькаев) – 53:55 (5x5)

Нефтекамский «Торос» дома одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 1 0:1, 1:0, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Дюрягин (Романцев) – 14:01 (5x5), 1:1 – Денисенко (Котляревский) – 32:56 (5x5), 2:1 – Черкасов (Возовик, Голованов) – 48:02 (5x4)

В Санкт-Петербурге местный «СКА-Нева» взял верх над «Спутником» из Нижнего Тагила, игра завершилась со счётом 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 1 0:1, 1:0, 2:0
Спутник
Нижний Тагил
0:1 – Кожевников (Пангелов-Юлдашев) – 08:58 (5x5), 1:1 – Гимбатов (Гимбатов, Солянников) – 38:21 (5x5), 2:1 – Гимбатов (Конозов, Рычагов) – 55:08 (5x5), 3:1 – Конозов (Рычагов) – 57:42 (5x5)

«Динамо» СПб дома уверенно обыграло «Челмет», встреча закончилась со счётом 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Молодцов (Бирюков, Орлов) – 11:27 (5x4), 2:0 – Кузнецов – 32:24 (5x5), 3:0 – Шевченко (Кудинов, Кондратьев) – 58:25 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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