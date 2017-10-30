Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб одержало восьмую победу подряд

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.

«Молот-Прикамье» на домашнем льду в результативной встрече потерпел поражение от ангарского «Ермака», встреча завершилась со счётом 4:5.

Нефтекамский «Торос» дома одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 2:1.

В Санкт-Петербурге местный «СКА-Нева» взял верх над «Спутником» из Нижнего Тагила, игра завершилась со счётом 3:1.

«Динамо» СПб дома уверенно обыграло «Челмет», встреча закончилась со счётом 3:0.