Николая Лемтюгова перевели из реанимации, ранее он провёл 10 дней без сознания

Нападающего «Авангарда» Николая Лемтюгова перевели из отделения реанимации в палату, рассказала жена игрока Елена.

«Дорогие друзья, болельщики и все неравнодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за теплые слова поддержки, переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложную минуту. Спасибо! Все самое страшное позади.



Самый лучший день заходил вчера! Наконец-то перевели из отделения реанимации. На самом деле самый лучший день настал ровно неделю назад, когда Колю вывели из медикаментозного сна, он был без сознания 10 дней (тут наши с ним цифры расходятся), и это были одни из самых страшных дней моей жизни. Нет, самые страшные», – написала Елена в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Лемтюговой.