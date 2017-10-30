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Итоги дня МХЛ: «Куньлунь Юниор» забросил одиннадцать шайб «Амурским Тиграм»

30 октября 2017, понедельник. 23:58 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно 11 матчей.

«Серебряные Львы» одержали победу над «Тайфуном» со счётом 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
3 : 1 0:1, 3:0, 0:0
Тайфун
Приморский край
0:1 – Александров (Кочкарёв, Тимофеев) – 09:23 (5x5), 1:1 – Тюнеев (Яковлев) – 24:04 (5x5), 2:1 – Яковлев (Сахокия, Грязнов) – 30:50 (5x5), 3:1 – Тюнеев (Шкоденко) – 34:19 (5x5)

«Сибирские Снайперы» со счётом 3:2 взяли верх над «Алтаем».

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Михайлов (Богуш, Молофеев) – 01:22 (5x4), 2:0 – Шашков (Лапин, Челбаев) – 27:31 (5x4), 2:1 – Назаренко (Писмаркин) – 27:53 (5x5), 2:2 – Писмаркин (Бекетаев) – 41:46 (5x4), 3:2 – Шашков (Ткаченко, Лапин) – 45:27 (5x4)

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду одолели «Снежных Барсов» — 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Лудцев (Зиновьев, Шевченко) – 31:53 (5x5), 1:1 – Сергеев (Гатиятов, Бакушин) – 39:05 (5x5), 2:1 – Уткин (Зиновьев) – 56:20 (5x4)

«Авто» дома одержал победу над «Сарматами» со счётом 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
5 : 2 1:1, 3:1, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Кошелев (Шарипов, Щемеров) – 12:13 (5x5), 1:1 – Колмагоров (Залалутдинов) – 14:01 (5x5), 1:2 – Залалутдинов (Тявин, Колмагоров) – 23:35 (5x5), 2:2 – Павленко – 27:13 (4x5), 3:2 – Рассейкин (Валитов, Голещихин) – 28:39 (5x5), 4:2 – Голещихин (Дербенёв, Валитов) – 32:39 (5x5), 5:2 – Кошелев (Шарипов) – 54:13 (5x5)

«Толпар» взял верх над «Стальными Лисами» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
4 : 1 2:0, 1:1, 1:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Миргалиев (Сорокин, Пачин) – 12:48 (5x5), 2:0 – Абдеев (Аскаров, Пачин) – 14:34 (5x4), 3:0 – Миргалиев (Сорокин, Аскаров) – 22:29 (5x4), 3:1 – Токарев (Олейников) – 35:37 (5x5), 4:1 – Абдеев (Пачин, Миргалиев) – 59:32 (en)

«Ирбис» потерпел поражение от «Белых Медведей» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
1 : 4 1:1, 0:3, 0:0
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Журавлёв (Галимов, Мухин) – 14:10 (5x4), 1:1 – Мутовин (Киселёв, Шабанов) – 18:11 (5x5), 1:2 – Лапшин (Ширяев) – 20:53 (5x5), 1:3 – Костарев (Тертышный, Шурыгин) – 35:34 (5x5), 1:4 – Шадрин (Тертышный, Шурыгин) – 39:20 (5x5)

«Чайка» уступила «Русским Витязям» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
1 : 2 0:1, 1:0, 0:1
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Храпский (Плехов, Злодеев) – 16:23 (5x5), 1:1 – Платонов (Коротин, Жилов) – 27:09 (5x4), 1:2 – Павлов (Растворов) – 45:31 (5x4)

«Ладья» проиграла «Омским Ястребам» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
1 : 4 1:3, 0:1, 0:0
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Рожковский (Мельников, Шутов) – 08:22 (5x4), 0:2 – Дудошкин (Зубов) – 12:16 (5x5), 1:2 – Грошев (Петров) – 15:59 (5x5), 1:3 – Сердюк (Казаков) – 16:54 (5x5), 1:4 – Асташевский – 23:32 (5x5)

«Локо» одержал победу над ХК «Рига» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
4 : 1 2:0, 1:0, 1:1
ХК Рига
Рига
1:0 – Цыганов (Беляев, Лисин) – 00:16 (5x5), 2:0 – Павликов (Аноховский) – 09:56 (5x4), 3:0 – Аноховский (Малышев, Лисин) – 34:35 (5x5), 3:1 – Попов (Фёдоров) – 42:04 (5x3), 4:1 – Цыганов (Беляев) – 50:52 (4x5)

«Атланты» одолели МХК «Капитан» — 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 2 0:0, 1:2, 2:0
Капитан
Ступино
0:1 – Старков (Гараев) – 21:08 (5x5), 0:2 – Русаков – 22:04 (5x5), 1:2 – Дудкин (Захаров) – 33:00 (5x5), 2:2 – Колегов (Ващук, Правило) – 46:15 (5x4), 3:2 – Силантьев (Касимов) – 50:25 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» разгромил «Хабаровских Тигров» — 11:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
11 : 4 3:2, 5:1, 3:1
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Свобода (Кокшаров) – 02:12 (5x5), 1:1 – Мартынов (Нестеров) – 06:14 (5x5), 2:1 – Крутий – 07:50 (4x5), 2:2 – Кармашков (Нестеров, Мартынов) – 10:00 (5x5), 3:2 – Крутий (Стрижов) – 16:33 (5x5), 4:2 – Забабурин (Виитанен) – 24:14 (5x4), 5:2 – Крутий (Кокшаров, Стрижов) – 25:21 (5x5), 6:2 – Крутий (Мартынюк, Стрижов) – 27:46 (5x4), 6:3 – Гопиенко (Нестеров, Мартынов) – 32:48 (5x3), 7:3 – Стрижов (Свобода, Крутий) – 37:09 (5x4), 8:3 – Калейниковас (Мартынюк, Забабурин) – 38:06 (5x5), 9:3 – Харинов (Мартынюк, Стрижов) – 44:26 (5x5), 9:4 – Недилько (Мисько, Мартынов) – 45:36 (5x5), 10:4 – Калейниковас (Забабурин) – 46:21 (5x5), 11:4 – Калейниковас (Ахонен) – 55:18 (5x4)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
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