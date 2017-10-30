Итоги дня МХЛ: «Куньлунь Юниор» забросил одиннадцать шайб «Амурским Тиграм»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно 11 матчей.



«Серебряные Львы» одержали победу над «Тайфуном» со счётом 3:1.

«Сибирские Снайперы» со счётом 3:2 взяли верх над «Алтаем».

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду одолели «Снежных Барсов» — 2:1.

«Авто» дома одержал победу над «Сарматами» со счётом 5:2.

«Толпар» взял верх над «Стальными Лисами» — 4:1.

«Ирбис» потерпел поражение от «Белых Медведей» — 1:4.

«Чайка» уступила «Русским Витязям» — 1:2.

«Ладья» проиграла «Омским Ястребам» — 1:4.

«Локо» одержал победу над ХК «Рига» — 4:1.

«Атланты» одолели МХК «Капитан» — 3:2.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» разгромил «Хабаровских Тигров» — 11:4.