Буллит Панарина помог «Коламбусу» победить «Бостон»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам серии буллитов.



К середине второго периода Дэвид Савар, Бун Дженнар и Тайлер Мотт забросили по шайбе в ворота «Бостона», однако гости сумели отыграться и перевести матч в овертайме. Авторами голов стали Патрис Бержерон, Тори Круг и Брэд Маршан. В дополнительное время соперники не забили голов, а в серии буллитов свои броски реализовали Артемий Панарин и Оливер Бьёркстранд.



Российский голкипер Сергей Бобровский записал на свой счёт голевую передачу и отразил 27 из 30 бросков по воротам в основное время и два буллита. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 21 с половиной минуты.