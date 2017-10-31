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Буллит Панарина помог «Коламбусу» победить «Бостон»

31 октября 2017, вторник. 04:54 Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам серии буллитов.

К середине второго периода Дэвид Савар, Бун Дженнар и Тайлер Мотт забросили по шайбе в ворота «Бостона», однако гости сумели отыграться и перевести матч в овертайме. Авторами голов стали Патрис Бержерон, Тори Круг и Брэд Маршан. В дополнительное время соперники не забили голов, а в серии буллитов свои броски реализовали Артемий Панарин и Оливер Бьёркстранд.

Российский голкипер Сергей Бобровский записал на свой счёт голевую передачу и отразил 27 из 30 бросков по воротам в основное время и два буллита. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 21 с половиной минуты.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 3 2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Савар (Веннберг, Калверт) – 01:59 (5x5), 2:0 – Дженнер (Нутиваара, Андерсон) – 17:08 (5x5), 3:0 – Мотт (Нутиваара, Бобровский) – 28:27 (5x5), 3:1 – Бержерон (Хайнен, Пастрняк) – 35:37 (5x4), 3:2 – Круг – 50:26 (4x4), 3:3 – Маршан – 51:47 (5x4), 4:3 – Бьёркстранд – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Сергей Бобровский
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