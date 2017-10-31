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«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Наместников набрали по 2 очка, Дадонов — 3

31 октября 2017, вторник. 05:25 Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Втсреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 8:5 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (15-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Брейден Пойнт (3), Никита Кучеров (5), Ондржей Палат (28), Янни Гурд (30), Владислав Наместников (36) и Антон Строльман (60). За «Флориду» отличились Аарон Экблад (11), Александр Барков (20), Джонатан Юбердо (26), Джейми Макгинн (46) и Евгений Дадонов (52).

Кучеров и Наместников также записали себе в актив по одной голевой передаче, Дадонов сделал два ассиста. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв набрал 1 очко. Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
5 : 8 2:3, 1:3, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Коберн, Джирарди) – 02:48 (5x5), 0:2 – Кучеров (Стэмкос) – 04:55 (5x5), 1:2 – Экблад (Юбердо, Барков) – 10:31 (5x5), 1:3 – Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 14:40 (5x4), 2:3 – Барков (Дадонов) – 19:07 (5x5), 3:3 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 25:32 (5x5), 3:4 – Палат (Пойнт, Гурд) – 27:17 (5x5), 3:5 – Гурд (Сергачёв, Палат) – 29:38 (5x4), 3:6 – Наместников (Кучеров, Хедман) – 35:41 (5x5), 4:6 – Макгинн (Бьюгстад, Врбата) – 45:32 (5x5), 4:7 – Стэмкос (Дотчин, Наместников) – 49:02 (5x5), 5:7 – Дадонов (Юбердо, Барков) – 51:29 (5x5), 5:8 – Строльман – 59:41 (en)
События дня НХЛ: Василевский и Кучеров повторили рекорды легенд «Тампы»
А ещё один россиянин из «Лайтнинг» решил подраться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Александр Барков Андрей Василевский Владислав Наместников Евгений Дадонов Михаил Сергачёв Никита Кучеров Стивен Стэмкос
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
05:25 «Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Наместников набрали по 2 очка, Дадонов — 3
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