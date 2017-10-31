«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Наместников набрали по 2 очка, Дадонов — 3

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Втсреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 8:5 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (15-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Брейден Пойнт (3), Никита Кучеров (5), Ондржей Палат (28), Янни Гурд (30), Владислав Наместников (36) и Антон Строльман (60). За «Флориду» отличились Аарон Экблад (11), Александр Барков (20), Джонатан Юбердо (26), Джейми Макгинн (46) и Евгений Дадонов (52).

Кучеров и Наместников также записали себе в актив по одной голевой передаче, Дадонов сделал два ассиста. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв набрал 1 очко. Голкипер Андрей Василевский сделал 18 сейвов.