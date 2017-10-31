Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис Блюз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Владимир Тарасенко (28-я минута), Джейден Шварц (31), Карл Гуннарсон (37) и Владимир Соботка (59). Тарасенко также отметился результативной передачей. За «Лос-Анджелес» голы забили Таннер Пирсон (34) и Дастин Браун (38).
Эта победа стала для «Блюз» четвёртой подряд и шестой в последних семи матчах.
Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».
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