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Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»

31 октября 2017, вторник. 05:50 Хоккей

«Сент-Луис Блюз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Владимир Тарасенко (28-я минута), Джейден Шварц (31), Карл Гуннарсон (37) и Владимир Соботка (59). Тарасенко также отметился результативной передачей. За «Лос-Анджелес» голы забили Таннер Пирсон (34) и Дастин Браун (38).

Эта победа стала для «Блюз» четвёртой подряд и шестой в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 2 0:0, 3:2, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Тарасенко (Шварц) – 27:25 (5x5), 2:0 – Шварц (Шенн, Тарасенко) – 30:17 (5x5), 2:1 – Пирсон (Мартинес) – 33:20 (5x5), 3:1 – Гуннарссон (Апшолл, Бродзяк) – 36:19 (5x5), 3:2 – Браун (Копитар, Даути) – 37:17 (5x4), 4:2 – Соботка (Пьетранджело, Стин) – 58:55 (en)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
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