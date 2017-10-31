Василевский – самый побеждающий вратарь в октябре в истории НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на первое место в клубной истории по количеству побед подряд. Выигрыш у «Флориды Пантерз» (8:5) стал для россиянина девятым кряду. Отметим, что в этой встрече Василевский отразил 18 из 23 бросков по своим воротам.

Кроме этого, 23-летний россиянин стал одним из трёх самых побеждающих вратарей в октябре в истории лиги. На счету Андрея за этот месяц 10 побед, столько же было у Мэнни Легаси («Детройт», 2005/06) и Крейга Андерсона («Оттава», 2009/10).