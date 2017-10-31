Панарин – второй в НХЛ по реализованным буллитам за три последних сезона

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, забивший победный буллит в домашнем матче с «Бостон Брюинз», идёт на втором месте в НХЛ по реализации штрафных бросков за три последних сезона. У россиянина реализовано 6 буллитов из 8 (75%), и среди тех игроков, кто участвовал в перестрелке не менее шести раз, он уступает лишь австрийцу Томасу Ванеку (5 из 6, 83%). На третьем месте идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Брэндон Пирри (5 из 7, 71%).



Кроме этого, за три последних сезона Панарин делит второе место по количеству победных буллитов (4), уступая Александру Баркову из «Флориды Пантерз» (6).